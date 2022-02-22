Тирана, , 21:00 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2387 человек выявили 279 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране два пациента с COVID-19, выздоровели ещё 483. Об этом сообщило вечером 22 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Мечеть Этхем-бей, Тирана, Албания Pudelek

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 270 734 случая заражения коронавирусом, 263 518 человек излечились, скончался 3453 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 73 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 3763, оно в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 1158 — приходится на Тирану.

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