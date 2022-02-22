Брюссель, 22 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Новые санкции Евросоюза против Москвы за признание Донецкой и Луганской Народных Республик не затрагивают лично президента России Владимира Путина. Об этом сообщил на пресс-конференции глава дипломатии ЕСЖозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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Ранее Боррель по итогам внеочередной встречи глав МИД Евросоюза сообщил, что все страны объединения единогласно договорились о введении нового пакета санкций, который «сильно ударит по России».