Москва, 22 февраля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Условием, необходимым для урегулирования отношений России с Украиной, является невхождение украинского государства в НАТО, заявил 22 февраля журналистам российский президент Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Отвечая на вопрос, что должен сделать Киев, чтобы наладить отношения с Москвой, президент России сказал:

«Мы категорически возражаем против приёма Украины в НАТО. Потому что это представляет для нас угрозу, и есть аргументация, и я в этом зале об этом неоднократно уже говорил».

Президент подчеркнул, что «самым лучшим решением этого вопроса было бы», чтобы нынешние власти Украины «сами отказались бы от вступление в НАТО». И тогда бы западным странам не пришлось терять лицо.

Владимир Путин «По сути реализовали бы идею нейтралитета».

Ещё одно условие, на котором всегда настаивала Москва, но которое уже утратило актуальность, — это решить проблемы Донбасса путём мирных переговоров и реализации Минских соглашений.

Четвёртое условие — и оно самое главное, отметил президент: Запад не должен накачивать киевские власти современными видами оружия. Так что самое главное требование — это демилитаризация сегодняшней Украины.