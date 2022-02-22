Афины , 22 февраля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Греция подтвердила 19 623 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 22 февраля.

Xinhuanet.com Греция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

С начала пандемии в Греции было подтверждено 2 336 615 случаев инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 67 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 25 485 человек.

В общей сложности 455 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 67 лет, и 88,1% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа госпитализированы 363 пациента.

Накануне сообщалось про 18 094 заражений и 88 смертей.