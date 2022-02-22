Путин призвал Запад и Украину признать Крым частью России
Москва, 22 февраля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Урегулирование отношений между РФ и Украиной — это для начала — признание Киевом волеизъявления жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией, заявил 22 февраля журналистам российский президент Владимир Путин.
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Отвечая на вопрос о том, что следует сделать Киеву и что — Москве, чтобы урегулировать отношения в долгосрочной перспективе, президент напомнил о вопросе Крыма. Он задал вопрос: чем волеизъявление крымчан хуже волеизъявления жителей Косово?
Он призвал западные страны уважать выбор крымчан и заметить, что это и есть высшая форма демократии — референдум. Если, конечно, Запад считает себя демократическим.