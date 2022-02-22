Нижний Новгород, , 20:11 — REGNUM Волонтерский штаб «Мы вместе» объявил начало акции #ВремяПомогать — набор волонтёров из числа жителей Нижегородской области, желающих помочь беженцам из Донецкой и Луганской Народных республик. Об этом сообщает «Нижегородская служба добровольцев».

Волонтер Алексей Жерносеков © ИА REGNUM

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Отмечается, что волонтёры будут помогать вынужденным переселенцам в пунктах временного размещения, работать водителями, педагогами и аниматорами для детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Также неравнодушных нижегородцев призывают приносить вещи в пункты сбора гуманитарной помощи, расположенные в Нижнем Новгороде по следующим адресам:

ОО «Российский Красный крест», ул. Б. Покровская, 27

Нижегородская служба добровольцев, площадь Сенная, д. 6/49

Проспект Ленина, д. 43, кв. 5

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 22 февраля 2022 года в Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Планируется, что в Нижегородской области разместят около двух тысяч человек, эвакуированных из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

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