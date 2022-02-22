Москва, 22 февраля, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Москва всерьёз восприняла заявления Киева о намерении иметь ядерное оружие, так как подобный сценарий создаст стратегическую угрозу для России, заявил на пресс-конференции 22 февраля президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам, и хочу сказать, что мы их услышали», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что у Украины есть всё необходимое для получения ядерного оружия, не хватает только системы обогащения урана, что является лишь вопрос техники.

«Украина ещё с советских времён обладает достаточно широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков, и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо. Там есть школы, там есть всё для того, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля», — указал президент России.