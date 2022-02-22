Вашингтон, 22 февраля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Как «вторжение» на Украину расценивает Вашингтон признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР, передаёт 22 февраля CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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По словам заместителя помощника американского президента по нацбезопасности Джона Файнера, состоявшееся накануне, 21 февраля, признание — это «начало вторжения». США не только дали оценку ситуации, но и начали принимать «ответные меры».

Файнер «Вторжение есть вторжение, и именно это и происходит. Но Россия вторглась на Украину еще в 2014 году».

Он добавил, что дипломатический метод решения украинского вопроса теперь будет не так успешен — якобы по вине России. Так он ответил на вопрос о встрече 24 февраля между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и американским госсекретарём Энтони Блинкеном.