Нижний Новгород, , 19:03 — REGNUM Правительство Нижегородской области рассматривает возможность введения режима чрезвычайной ситуации в связи с прибытием в регион беженцев, эвакуированных из Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом заявил журналистам губернатор Глеб Никитин сегодня, 22 февраля.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

По словам чиновника, в данном случае режим ЧС может быть необходим сугубо с точки зрения нюансов правового регулирования. Например, для осуществления закупок.

«Слова «чрезвычайная ситуация» в текущей ситуации не имеют никакого отношения к вопросам безопасности, поэтому не нужно этого опасаться», — подчеркнул глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 22 февраля 2022 года в Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Планируется, что в Нижегородской области разместят около двух тысяч человек, эвакуированных из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Читайте также: В Нижегородской области организуют обучение и досуг для детей из ДНР и ЛНР