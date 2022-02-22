София, 22 февраля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии не смогли принять единую резолюцию по ситуации на Украине, а также выразить общее мнение относительно признания Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР. Об этом 22 февраля сообщает Болгарское национальное радио.

Nenko Lazarov Парламент Болгарии

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Согласно официальной информации, в ходе заседания 22 февраля представители коалиционных партий «Продолжаем перемены», «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария» выразили озабоченность по поводу позиции Москвы и выступили в поддержку международных санкций в отношении РФ.

В то же время депутаты от Болгарской социалистической партии в специальном заявлении отметили право Российской Федерации на «собственное видение решения Донбасской проблемы».

Предполагается, что рассмотрение указанного вопроса в НС Болгарии будет продолжено 23 февраля.