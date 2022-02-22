Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Верховный суд США отклонил иск против обязательной вакцинации от коронавируса для медицинских работников штата Мэн, сообщает 22 февраля Reuters.

Вакцинация против коронавируса в США (сс) The White House

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Это второй раз, когда суд отказал группе истцов, требовавших исключения для медперсонала в связи с религиозными соображениями.

Судьи отклонили ходатайство медицинских работников штата Мэн, которые возражают против вакцинации в связи с религиозными убеждениями. В ноябре суд отклонил экстренное ходатайство тех же истцов, которые хотели оспорить приказ штата о вакцинации.

Отметим, что интересы истцов представляет христианская правозащитная группа.