Брюссель, 22 февраля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Хранилища газа в Европейском союзе в настоящее время заполнены менее чем на треть. Об этом сообщил на брифинге 22 февраля представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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«У нас есть газовые хранилища, поэтому мы не находимся в ситуации, когда в один день мы можем остаться без газа. Нынешний уровень их заполнения составляет около 30% от их мощности», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» в качестве ответной реакции на признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в связи с этим спрогнозировал резкий рост цен на газ в Европе. «Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — написал он в своём микроблоге в Twitter.