Нижний Новгород, 22 февраля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Нижегородской области ощущается нехватка рабочих рук в целом ряде отраслей, поэтому местные власти намерены предложить рабочие места беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

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«Эвакуированным при необходимости будет оказана помощь и в профессиональной адаптации», — обещают нижегородские власти.

Руководство региона призвало нижегородцев с просьбой сделать пребывание вывезенных из ДНР и ЛНР людей «максимально комфортным, чтобы впечатление о нижегородской земле у них осталось самое благоприятное».

Также стало известно о том, что в Нижегородской области развернуты пункты временного размещения беженцев из Донецка и Луганска в шести муниципалитетах, где эвакуированных граждан готовы обеспечить всем необходимым.

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