Берлин, , 21:08 — REGNUM В Германии за последние сутки зафиксировано 125 902 новых случая заражения коронавирусом. Это на 33 315 случаев меньше, чем неделю назад, когда было выявлено 159 217 носителей вируса. Об этом сообщает 22 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается также, что за последние сутки в больницах страны скончались ещё 306 пациентов с COVID-19, общее число умерших от заболевания возросло до 121 603 человек.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии снизился и в настоящее время составляет 1306,8 случая на 100 000 человек.

Заместитель председателя правления Немецкого госпитального общества (DKG) Андреас Вагенер сообщил журналистам, что нагрузка на больницы Германии в связи с распространением штамма «Омикрон» ещё не достигла своего пика. «Показатели заполняемости больниц продолжают расти, хотя динамика ослабевает», — сказал он.