Москва, 22 февраля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Украина и Россия могли бы наладить отношения друг с другом. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Ничего невозможного нет», — заявил Песков.

«Если занимать ответственную позицию, если относиться с уважением друг к другу, если держать слово, если выполнять обязательства, если не нападать на собственных граждан, то всё возможно», — указал он.