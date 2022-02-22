Стокгольм, , 18:23 — REGNUM С 18 февраля число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 81. Данные 22 февраля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 16 993 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 431 365 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 8 509 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получилb 7 798 800 человек старше 12 лет (86,7%), вторую — 7 566 261 (84,1%). 4 768 427 шведов старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (57,7%).

С начала пандемии в общей сложности 8621 человек получил помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.

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