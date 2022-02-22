Стокгольм, , 18:23 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон созвала срочную пресс-конференцию в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, где осудила действия Москвы. На сайте правительства появилась информация о том, что между Андерссон и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем состоялся телефонный разговор.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

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В пресс-релизе Андерссон написала, что вновь заявила в разговоре о том, что Швеция осуждает Россию, и выразила поддержку «суверенитету и территориальной целостности» Украины.

Андерссон «Я также подчеркнула, что правительство усилит и без того обширную поддержку Украины со стороны Швеции как самостоятельно, так и в рамках сотрудничества с ЕС».

Напомним, ранее осуждение в адрес Москвы после признания ДНР и ЛНР высказали представители всех без исключения парламентских партий Швеции.

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