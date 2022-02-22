Стокгольм, , 18:07 — REGNUM Признание Россией ДНР и ЛНР и ввод туда российских войск вызвали широкую критику в политических кругах Швеции. Теперь «Умеренные» считают, что Швеция должна помочь Украине оружием из-за нарастающей эскалации ситуации. Об этом 22 февраля заявил лидер партии Ульф Кристерссон.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

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«Я бы сказал, что это наш моральный долг», — заявил в эфире телеканала SVT лидер оппозиции Кристерссон.

22 февраля шведский премьер-министр Магдалена Андерссон сказала на пресс-конференции, что Швеция осуждает действия России и будет помогать Украине несколькими способами из-за ситуации в стране.

По ее словам, Швеция поддерживает, среди прочего, всеобъемлющий пакет санкций ЕС и поможет Украине финансово, предоставив Красному Кресту дополнительные 20 миллионов крон (или два миллиона евро).

Однако «Умеренные» хотят, чтобы Швеция пошла еще дальше и помогла Украине в военном отношении.

«Мы должны рассмотреть, что мы можем сделать для Украины, чтобы укрепить ее обороноспособность и противостоять российскому вторжению», — заявил Кристерссон.

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