Стокгольм, , 18:09 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции накануне, 21 февраля, приняло решение рекомендовать ковид-вакцину Nuvaxovid, ранее одобренную для применения в ЕС. Вакцина одобрена для всех лиц старше 18 лет. Об этом написала газета Svenska Dagbladet.

Вакцина

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Как объяснили медицинские власти, Nuvaxovid — это так называемая белковая вакцина, которая произведена в «более традиционном производственном процессе», чем две одобренные мРНК-вакцины от Moderna и Pfizer.

«Теперь у нас есть как мРНК-вакцины, так и вакцины на основе белков, все они безопасны и эффективны», — говорит государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в своем пресс-релизе.

Отмечается, что препарат Nuvaxocid можно вводить даже в качестве третьей прививки от COVID-19.