Афины , 22 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Признание Россией независимости ЛНР и ДНР премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис назвал «вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений». Об этом он заявил на встрече с делегацией министров Болгарии 21 февраля, передает AMNA.

European People's Party Кириакос Мицотакис

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

Признание независимости республик Мицотакис счел «ревизионистской инициативой», которая «подрывает международную стабильность и прогресс».

«Греция как основополагающий принцип уважает территориальную целостность, суверенитет и независимость всех наций. Поэтому она недвусмысленно осуждает действия, противоречащие этим ценностям, и как государство — член Европейского союза и НАТО уже координирует свои действия со своими партнерами для общего и предметного ответа», — сказал премьер-министр Греции.

Он сообщил, что уже связался по данному вопросу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе главы ЛНР и ДНР обратились к руководству России с просьбой признать независимость республик. На заседании Совета безопасности все участники высказались за признание независимости республик как единственную возможность обеспечить мир в Донбассе для миллионов сограждан и соотечественников. Президент РФ Владимир Путин утвердил решение о признании независимости ЛНР и ДНР, между Россией и республиками были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Большинство западных политиков раскритиковали решение России. Путин 22 февраля на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул: «Мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности».