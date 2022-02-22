Москва, , 17:14 — REGNUM Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что нынешнее государство Украины — это «исторический фантом», а решение российского лидера Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик не просто отвечает текущим вызовам, а соответствует самому «дыханию» истории. Об этом Мединский заявил журналистам сегодня, 22 февраля.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Не все принимаемые политиками решения оказываются впоследствии вписаны в учебники как исторические — в масштабах страны или народа. Но есть и те, к которым, если присмотреться, то видишь: они не просто отвечают вызовам момента, они соответствуют самому ходу, самому «дыханию» истории. Для политиков, их принимающих, знание и уважение к истории — не дежурная фраза, а осознание объективного императива к действию», — сказал Мединский.

Именно такое решение президент России Владимир Путин принял 21 февраля, отметил Мединский. Вовсе не случайно глава государства напомнил согражданам исторические факты, которые ясно указывают, что современное государство, которое все привыкли называть Украиной — это «исторический фантом», который был скроен конкретными тактическими решениями конкретных политиков в конкретных обстоятельствах, подчеркнул Мединский.

«Причем скроенный, по историческим меркам, совсем недавно. По историческим меркам — вчера. А так называемая «история Украины» не просто неразрывно связана с тысячелетней историей Руси/России (СССР). Это и есть сама русская история» — сказал помощник президента.

Также Мединский отметил, что «малороссийские земли», которые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу в XVII веке — это всего лишь 15% от территории современной Украины.

«Потом была «покупка» Киева у Речи Посполитой по Вечному миру 1686 г. Потом — войны Потемкина-Суворова с Османской империей — за Новороссию, Кубань и Крым», — напоминает Мединский.

Кроме того помощник президента РФ напомнил, что в 2022 году исполняется 250 лет событию, которое по старой привычке продолжают называть «первым разделом Польши», хотя на самом деле происходило воссоединение триединого русского народа, возвращение своего.

«Экскурс в историю от нашего президента доказывает правоту его главной мысли: история нашей страны — преемственна и непрерывна. Она, как и вся историческая «цивилизация — Россия» — не имеет ни конца, ни края», — подытожил Мединский.