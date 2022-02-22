Москва, , 18:49 — REGNUM Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи России с ДНР и ЛНР подписал 22 февраля президент РФ Владимир Путин. Докумены вступили в силу.

Госдума

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Ранее два этих документа ратифицировала Госдума, затем их одобрил Совфед. Договоры заключены на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Согласно этим договорённостям, Россия подтвердила курс на развитие всестороннего сотрудничества с этими республиками, на налаживание масштабного, многоуровневого взаимодействия.

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Напомним, накануне, 21 февраля, Россия официально признала суверенитет ДНР и ЛНР. Президент России подписал соответствующие указы.

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