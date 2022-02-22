Йошкар-Ола, 22 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 22 февраля выздоровели с начала пандемии 30 947 жителя республики, за последние сутки выписаны 215 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 083 случая заражения коронавирусом, из них 215 — за последние сутки. 1016 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне умерли три человека с COVID-19, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались шестеро жителей Марий Эл.

За день в ковид-стационары госпитализировали 66 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 21 февраля лечение получали 627 пациентов, из них у 400 жителей подтверждено заражение коронавирусом. За минувшие выходные дни, 19 и 20 февраля, число пациентов ковид-госпиталей республики снизилось на 81 человека.

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