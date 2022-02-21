Йошкар-Ола, , 19:32 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 21 февраля лечение получают 627 пациентов, из них у 400 жителей подтверждено заражение коронавирусом. За минувшие выходные дни, 19 и 20 февраля, число пациентов ковид-госпиталей республики снизилось на 81 человека. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Медицинский работник в красной зоне Министерство здравоохранения Свердловской области

В том числе, у 589 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 544 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 83 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализирован 31 человек, выписаны 43 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 февраля выздоровели с начала пандемии 30 732 жителя республики, за последние сутки выписан 91 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 41 868 случаев заражения коронавирусом, из них 252 — за последние сутки.

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