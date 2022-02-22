Нижний Новгород, 22 февраля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 22 февраля с начала пандемии провели 5 439 559 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Raimond Spekking Взятие анализа на коронавирус. Германия

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 443,3 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 6444 теста на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 22 февраля сохраняется на уровне 22%. Коэффициент распространения инфекции вырос и составил 0,86.

Как сообщало ИА REGNUM, За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 5034 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 268 644 человека на утро 22 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

За сутки госпитализирован в ковидные стационары 461 житель области.

С начала пандемии в регионе выявлено 343 606 случаев заражения коронавирусом, из них 3984 — за минувшие сутки.

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