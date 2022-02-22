Нижний Новгород, 22 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 5034 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 268 644 человека на утро 22 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки госпитализирован в ковидные стационары 461 житель области.

С начала пандемии в регионе выявлено 343 606 случаев заражения коронавирусом, из них 3984 — за минувшие сутки. 10 999 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 20 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались также 20 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, В Нижегородской области по состоянию на 21 февраля с начала пандемии провели 5 433 115 тестов для выявления заражения коронавирусом.

Накануне нижегородцы сдали 9701 тест на SARS-CoV-2.

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