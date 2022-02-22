Улан-Батор, , 16:40 — REGNUM В случае обострения ситуации после решения президента России Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой республики, Монголия, для которой Россия является важным партнером в сфере безопасности, попала в сложное положение, — об этом ИА REGNUM заявил доктор исторических наук Чимэддоржийн Сосорбарам.

Монголия Ольга Шклярова (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

«Суверенитет Украины и интересы России, важного партнера Монголии в сфере безопасности противоречат друг другу. Монголия столкнется с непростыми вопросами о международных отношениях и уважении международного права. Однако, выбирая как на них ответить надо помнить и о НАТО с США, которые бомбили Белград, чтобы отделить Косово от Сербии.

Украинцы хотят вступить в ЕС и легко развиваться. Однако вопрос вступления в НАТО затрагивает интересы России. Радикальные действия украинских националистов в восточных регионах страны, такие как ограничение русского языка, привели к плохим последствиям. В будущем Россия будет защищать Донбасс и Крым, а Украина — свою территорию. Если США и НАТО поддержат ее и будут провоцировать боевые действия, то это будет во вред и Украине и России.

Монголии следует поддерживать мир, поддерживать суверенитет Украины. А с другой стороны, надо учитывать — если Россия будет ослаблена, то ослабнет и наша национальная безопасность. Монголии попала в сложное положение», — подытожил доктор исторических наук Чимэддоржийн Сосорбарам.