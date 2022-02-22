Таллин, 22 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Житель Нарвы Айво Петерсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook личные размышления по поводу признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Smdnr.ru Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР)

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По словам Айво, многие эстонцы и русскоязычное жители Эстони поддержат его мысли.

«Если решение президента Россий Владимира Путина спасет тысячи детей и стариков в Луганске и Донецке от лап украинского бешенства, оно того стоит», — написал Петерсон.

Он также привел другие плюсы такого решения: «Если это решение положит конец разжиганию войны и вражды, оно того стоит. Если это решение восстановит мир и вернет политиков Евросоюза на землю, оно того стоит. Если это решение восстановит экономическую многостороннюю торговлю и положит конец санкциям друг против друга, оно того стоит».

Он также выразил надежду, что произошедшее окажет самое положительное влияние и на жизнь в Эстонии: «Если это решение положит конец исключительной власти полит-семейных олигархов в Эстонии, то оно того стоит. Если это решение закладывает основу для более счастливого будущего наших детей и внуков, оно того стоит».

Айво Петерсон пожелал мира и добра всем людям.

«В истории много примеров, когда элиту, которая часто сходила с ума, нужно заставлять с помощью силы утихомирить. Лучше счастливый конец, чем бесконечный ужас», — завершил он свои размышления.