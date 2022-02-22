Таллин, , 16:33 — REGNUM Член Союза журналистов Эстонии, публицист Димитрий Кленский горячо приветствует признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и ввод туда миротворцев для обеспечения безопасности их населения. Об этом сообщил эстонский портал sputnik-meedia.ee, публикуя его комментарии.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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«Наконец-то, стала реальностью мирная жизнь. Это после восьми лет позорного для Евросоюза и коллективного Запада измывательства над населением Донбасса и его военного сопротивления киевскому нацистскому режиму. Режиму, нагло поддержанного в русофобском угаре тем же коллективным Западом, включая Эстонию», — отметил публицист.

В то же время Кленский отметил, что заявленное Путиным и поддержанное Китаем стремление к установлению нового устройства мирового порядка и условий европейской и мировой безопасности пока остаются в подвешенном состоянии.

Поэтому, прогнозирует эстонский публицист, России придется пойди дальше признания независимых республик и ввода туда подразделений «миротворцев»: «Нет гарантий, что нацистский Киев не предпримет-таки запланированной агрессии против даже признанных Россией республик Донбасса. А это заставит Москву принудить Украину к миру, как это было с Грузией в 2008 году».

«Можно надеяться, что у Путина и на этот случай припасен неожиданный ответный ход, который снова озадачит Запад и поставит его в тупик», — добавил Димитрий Кленский.