Рига, 22 февраля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Во вторник, 22 февраля, в Латвии выявлено 11 837 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний со ссылкой на собственные данные.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Из 23 803 анализов позитивными оказались 49,7%. При этом большинство новых случаев зафиксировано среди привитых латвийцев: не были привиты или не завершили курс вакцинации 4 479 человек, а 7 358 были полностью привиты.

Кумулятивная 14-дневная заболеваемость выросла до 7 221 случая на 100 000 жителей, и это новый максимум с начала пандемии в стране.

В целом суммарное число выявленных за 14 дней случаев заражения на 100 000 жителей с начала 2022 года стабильно растет. Если на 1 января оно составляло 535 случаев, то к 22 февраля выросло до 7 221. В 2021 году пикового значения этот показатель достигал 30 октября (1 801 случай). Всего с начала пандемии зарегистрировали 601 600 позитивных ковид-тестов.

Поступила информация о смерти в течение суток 17 человек. Общее число жертв болезни в Латвии составляет 5 133.