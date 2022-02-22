Лондон, 22 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Санкции введены британскими властями в отношении пяти российских банков, а также бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко, заявил 22 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте.

Number 10 Борис Джонсон

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Он уточнил, что санкции вводятся в отношении Промсвязьбанка, банка «Россия», Индустриального сбербанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Генбанка.

Физическим лицам запрещён въезд в Великобританию, их активы в этой стране заморожены. Сотрудничать с подсанкционными лицами британцам запрещается. И это только начало, отметил Джонсон.