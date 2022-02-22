Стокгольм, , 17:22 — REGNUM 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации российско-германского газопровода «Северный поток — 2» после признания Россией ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Спустя несколько минут после поступления новости в СМИ ряд шведских политиков приветствовали решение бундесканцлера, передает новостной портал Omni.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зависимость Европы от путинских поставок газа подрывает способность действовать решительно против России», — написала у себя на странице в Twitter лидер партии «Левых» Нуши Дадгостар.

Представитель партии «Зеленых» Лоренц Товатт, представитель партии «Центристов» Рикард Нурдин и лидер партии «Зеленых» Пер Болунд также положительно оценивают решение немецкого бундесканцлера.

«Пора прекратить импортировать российскую нефть и уран», — написал Болунд у себя в Twitter.

Таким образом, решение немецких властей получило, как говорят в шведской политике, широкое внеблоковое согласие.

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