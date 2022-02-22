Париж, 22 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Европейский союз предложил 22 февраля запретить российским властям доступ к европейским финансовым рынкам и услугам, а также преследовать банки, финансирующие российские военные операции, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Европейская комиссия и Европейский совет также хотят наложить санкции на «тех, кто причастен» к этому «незаконному и неприемлемому» признанию ЛНР и ДНР, а также запретить торговые сделки между признанными территориями и ЕС.

Эти предложения по санкциям будут представлены на встрече министров иностранных дел европейских стран в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, министры Европейского союза объявили, что примут первый пакет санкций против России.