Москва, , 13:33 — REGNUM Торговая сессия 22 февраля стала для котировок нефти очень удачной. Стартовав на отметке в $94,02 за баррель Brent, стоимость бочки дошла до $97,25, обновив максимумы от 2014 года? заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Бочки нефти Economics.unian.net

«Триггером такого взлета нефтяных котировок стало признание Россией ДНР и ЛНР.

Трейдеры опасаются, что дальнейшая эскалация конфликта в Восточной Европе может спровоцировать запрет на импорт в ЕС нефти из России, что неминуемо повлечет за собой взлет спроса на нефть из других стран.

К примеру, саудиты уже достаточно активно обхаживают европейский рынок, давая скидку от рынка до 10% для новых покупателей.

Пока что сообщения о том, что российскую нефть и другие энергоресурсы невозможно чем-то быстро заменить, остаются без внимания в котировках либо просто немного притормаживают дальнейший рост стоимости топлива.

При этом нарастают опасения по поводу сделки с Ираном, которая может сорваться, даже несмотря на заявления из переговорной группы как ЕС, так и азиатского государства, что они максимально близки к положительному завершению переговоров по ядерной сделке.

В результате эти факторы вместе с постепенным сокращением влияния пандемии коронавируса на мировую экономику толкают котировки нефти вверх.

Предполагаемый диапазон движения на остаток торгового дня составляет $98−101 за баррель Brent. По состоянию на 13:00 по мск цена за баррель Brent преодолела $99 и пытается закрепиться на этой отметке, — пояснил эксперт.