Москва, 22 февраля 2022, 13:33 — REGNUM Торговая сессия 22 февраля стала для котировок нефти очень удачной. Стартовав на отметке в $94,02 за баррель Brent, стоимость бочки дошла до $97,25, обновив максимумы от 2014 года? заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
«Война в Донбассе»
Цена за баррель Brent пытается закрепиться на уровне $99
«Триггером такого взлета нефтяных котировок стало признание Россией ДНР и ЛНР.
Трейдеры опасаются, что дальнейшая эскалация конфликта в Восточной Европе может спровоцировать запрет на импорт в ЕС нефти из России, что неминуемо повлечет за собой взлет спроса на нефть из других стран.
К примеру, саудиты уже достаточно активно обхаживают европейский рынок, давая скидку от рынка до 10% для новых покупателей.
Пока что сообщения о том, что российскую нефть и другие энергоресурсы невозможно чем-то быстро заменить, остаются без внимания в котировках либо просто немного притормаживают дальнейший рост стоимости топлива.
При этом нарастают опасения по поводу сделки с Ираном, которая может сорваться, даже несмотря на заявления из переговорной группы как ЕС, так и азиатского государства, что они максимально близки к положительному завершению переговоров по ядерной сделке.
В результате эти факторы вместе с постепенным сокращением влияния пандемии коронавируса на мировую экономику толкают котировки нефти вверх.
Предполагаемый диапазон движения на остаток торгового дня составляет $98−101 за баррель Brent. По состоянию на 13:00 по мск цена за баррель Brent преодолела $99 и пытается закрепиться на этой отметке, — пояснил эксперт.
Новости и статьи о изменении стоимости нефти, бензина, дизеля, мазута, смазок, пластмасс, красителей, а также иных горюче-смазочных материалов. Значимость нефтепродуктов в мировой экономике порождает высокий интерес к постоянно изменяющимся ценам на сырье и продуктам переработки.
Среди лидеров по добыче нефти: Саудовская Аравия, Россия, США, Ирак, Иран, Канада, Китай, ОАЭ, Кувейт, Венесуэла
Среди лидеров по добыче нефти: Саудовская Аравия, Россия, США, Ирак, Иран, Канада, Китай, ОАЭ, Кувейт, Венесуэла