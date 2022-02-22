Стокгольм, 22 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР сплотило правительство и оппозицию Швеции, сообщает 22 февраля новостной портал Omni.

Natalia Semenova Стокгольм, Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Несколько суток назад на телеканале SVT состоялись дебаты по вопросу школьной реформы в Швеции — оппозиция и правительство заняли непримиримые позиции. В настоящее время в стране активно проходит подготовка к выборам в риксдаг — оба блока, правые и левые, как никогда, нацелены на победу, и, казалось, никто и ничто не мог их примирить. Но вечером 21 февраля «в дело вмешался» президент России Владимир Путин своим признанием ДНР и ЛНР, что как нельзя кстати поспособствовало внутреннему единению вокруг шведского флага.

Так, по состоянию на 22 февраля, восемь из восьми парламентских партий Швеции категорически осудили признание Россией ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Свою критику в адрес Путина и России высказали все — от крайне правых до «последователей Карла Маркса».

"Сила не имеет никого перевеса над правом», — написал у себя в Facebook лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные»).

"Путин снова показал свое истинное агрессивное лицо», — написала в Twitter лидер «Центристов» Анни Лёф.

Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон написал у себя в Facebook, что агрессия против Украины является нарушением международного права. «Действия Путина должны быть осуждены единогласно и иметь далеко идущие последствия», — призвал политик.

Все перечисленные высшие руководители Швеции, ее премьер-министр Магдалена Андерссон, министр иностранных дел Анн Линде выразили чувство солидарности с Украиной и ее народом.