Москва, 22 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. После ввода российских войск на территорию признанных ДНР и ЛНР обстрел народных республик будет означать агрессию против армии России. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

В этом случае Россия будет реагировать на угрозу своим военнослужащим. Поэтому Украине лучше не устраивать провокаций на территории Донбасса.

«Как сейчас будут развиваться события? Очень многое зависит от того, как поведет себя украинская военная группировка. Это группировка, нацеленная на Донбасс. И украинские политики, военные должны понимать, что после того, как в ДНР и ЛНР войдут российские войска, обстрел указанных территорий будет означать вооруженную агрессию против России в лице её Вооруженных сил. И для России остается всего один вариант ответа для реагирования», — сказал Коротченко.