Донецк, , 15:49 — REGNUM В Донбасс прибыли наемники из иностранных ЧВК и бойцы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

«Двадцатого февраля в базовый лагерь «Сармат» в район Краматорска отмечено прибытие отряда «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с наемниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек», — сказала Басурин.

Он добавил, что они уже участвуют в боевых действиях, в частности, организуют диверсии на отдельных участках фронта. Одна из таких групп предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию России 21 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР сообщили о как минимум пяти диверсиях зафиксированных на территории республики с момента очередного обострения ситуации. Одна из диверсий была совершена нацистами из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Диверсанты, которые планировали подрыв электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории Донецкой Народной Республики, обезврежены спецназом министерства госбезопасности ДНР. Они оказали вооружённое сопротивление — двое бойцов спецназа получили огнестрельные ранения.