Москва, 22 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Россия не собирается восстанавливать свою территорию в имперских границах. Об этом 22 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Ильхам Алиев

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«Я воспользуюсь случаем, Вашим визитом, для того чтобы проинформировать Вас о том, что происходит у нас на украинском направлении. Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса», — заявил Путин.

«Сразу же хочу сказать: мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнул он.