Берлин, , 15:50 — REGNUM Доклад министерства экономики Германии по «Северному потоку — 2» отозван из Федерального сетевого агентства. Трубопровод не будет сертифицирован до готовности нового доклада или в том случае, если оценка в нём будет негативной, заявил глава минэкономики Роберт Хабек 22 февраля в ходе пресс-конференции.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

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Хабек пояснил, что его министерство на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик сообщило Федеральному сетевому агентству об отзыве доклада, который касается безопасности энергоснабжения. Этот документ — одно из двух условий согласования «Северного потока — 2», второе условие касается анбандлинга, то есть разделения ролей владельца и оператора.

Оценку безопасности энергоснабжения осенью 2021 года давало предыдущее правительство ФРГ. Тогда было заявлено, что «Северный поток — 2» не угрожает безопасности энергоснабжения, пояснил министр.

«Я считаю, что геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждает к новой оценке. Поэтому в следующие недели и месяцы этот шаг будут последовательно готовиться, а сегодня этот доклад был отозван», — сказал Хабек.

«Северный поток — 2» нельзя будет согласовать до тех пор, пока не будет завершён анализ. Согласования не произойдёт и в том случае, если оценка не будет позитивной.

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