Москва, 22 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Правительство РФ должно приостановить торгово-экономическое сотрудничество с Украиной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом говорится в распространенном заявлении президиума центрального совета СРЗП.

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«Правительство Российской Федерации должно приостановить торгово-экономическое сотрудничество с Украиной до полного прекращения агрессии против жителей Донецкой и Луганской народных республик, Вооруженные силы России должны быть готовы к любому варианту развития событий на юго-востоке Украины», — отмечается в документе.

Учитывая авантюризм Киева, присущие ему надежды на безграничную помощь Запада, приоритетными в вооруженной защите национальных интересов России должны стать упреждающие действия. Это позволит раз и навсегда отучить агрессора от попыток диктовать России свои условия, принудит его к миру, отмечают в партии.

В целом, СРЗП поддерживает необходимость незамедлительного признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.