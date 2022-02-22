Варшава, 22 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Страны Запада не должны позволить властям Украины выйти из Будапештского меморандума. Об этом 22 февраля заявил бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии в области мира Лех Валенса.

Piotr Drabik Лех Валенса

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«Она (Украина — ред.) не может выйти, не должна выйти, мы не должны позволить выход (Киева из Будапештского меморандума)», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Валенса указал на то, что считает сделанные в ходе Мюнхенской конференции украинским президентом Владимиром Зеленским заявления о возможности выхода Киева из Будапештского меморандума неразумными.

Отметим, ранее Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что Киев инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности и в случае, если таковые не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Украины, украинские власти могут выйти из этого меморандума.

При этом, согласно положениям Будапештского меморандума от 1994 года, Украина ликвидировала свой ядерный арсенал, доставшийся ей от СССР, а ядерные державы обязались гарантировать ей безопасность.