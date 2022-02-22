Рига, 22 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Введение Россией своих войск на территорию Донбасса является «неприкрытым актом агрессии и вторжением», заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Россия в настоящее время вторгается в Украину, потому что Донецк и Луганск являются украинскими территориями», — подчеркнул глава латвийского МИДа.

Ринкевич отметил, что неизвестно, будет ли следующий шаг РФ идентичен крымскому сценарию, когда обе территории «попросятся в состав России». По сравнению с открытым нападением на Украину ввод «миротворцев» на восток Украины — не самый плохой сценарий, добавил министр.

Ринкевич подчеркнул, что Евросоюзу и НАТО важно выполнить свои обещания — ввести четкие санкции, а также укрепить восточный фланг НАТО: «Понятно, что Россия мыслит категориями шовинизма и империализма. Если не проявиться четкая позиция, будет попытка продолжить эту политику».

Он указал, что впереди конкретное предложение Еврокомиссии по санкциям, которое будет обсуждаться. Глава МИД Латвии выразил надежду, что первый пакет санкций будет готов уже до конца февраля 2022 года, чтобы «послать четкий сигнал России о неприемлемости ее действий, а Украине — о ее поддержке».

По словам Ринкевича, можно использовать несколько элементов. Первое — это сами санкции, второе — финансовая, экономическая, а также военная поддержка Украины, которую уже оказывает Латвия, и третье — расширение присутствия НАТО на «восточном фланге».