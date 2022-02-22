Рим, 22 февраля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. С осуждением решения России о признании независимости Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) выступил премьер-министр Италии Марио Драги. Он заявил об этом 22 февраля в ходе церемонии вступления в должность нового главы Государственного совета страны Франко Фраттини.

INSM Марио Драги

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«Хочу выразить самое решительное осуждение решения российского правительства о признании двух сепаратистских территорий Донбасса», — сказал он.

Также Драги назвал такое решение России неприемлемым «нарушением суверенитета и целостности Украины».

Кроме того, премьер-министр Италии указал на то, что он постоянно контактирует с союзниками по вопросу разрешения ситуации вокруг Украины.

«Путь диалога остается необходимым, но в рамках ЕС мы уже определяем меры и санкции против России», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что реакция западных стран на признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) будет определяющей не только на будущее европейской безопасности, но и на будущее безопасности всего мира.