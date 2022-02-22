Париж, 22 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Министры Европейского союза объявили, что примут первый пакет санкций против России, сообщает Ouest-France.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Санкции могут затронуть сотни людей и касаться запрета операций с российскими облигациями», — заявил французскому изданию высокопоставленный европейский чиновник.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о «массовых и жестких» санкциях в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал об украинском кризисе в кулуарах Индо-Тихоокеанского министерского форума в Париже.