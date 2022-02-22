Тбилиси, , 15:04 — REGNUM Масочный режим в Грузии будет отменён после того, как значительно улучшится эпидемиологическая обстановка в стране. Об этом 22 февраля руководитель оперштата при межведомственном совете Георгий Гибрадзе на брифинге.

В маске Mosreg.ru

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Он отметил, что в совете идёт обсуждение этого вопроса. Пока решено оставить масочный режим в силе.

«Когда эпидемиологическая ситуация начнёт улучшаться, и эта тенденция станет устойчивой, у нас, разумеется, будут достаточные основания для пересмотра обязанности носить маски», — сказал Гибрадзе.

Пока в Грузии маски положено носить в публичных помещениях и на улице.

Стоит отметить, что в Грузии в марте отменяют большинство карантинных ограничений, в том числе разрешается работать ночным клубам, а также проводить массовые свадьбы, поминки и другие мероприятия. Также решено отказаться от ковидных гостиниц.

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