Москва, , 15:02 — REGNUM Совфед одобрил ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля. Решения приняты единогласно.

Совет Федерации

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«Мы являемся непосредственными участниками событий, которые происходят в эти дни», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Договоры подтверждают курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР, налаживание масштабного, многоуровневого взаимодействия. Оговорены вопросы двойного гражданства, отметил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Договоры, подписанные 21 февраля 2022 года в Москве, заключаются на десять лет и предусматривает автоматическое продление на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.

Согласно принятым поправкам, договоры вступают в силу в тот же день после опубликования.

«Убеждена, что мы обязаны здесь и сейчас сделать этот важный шаг. Этого требуют от нас и наши граждане, и наша история, и наша совесть. Это наш моральный долг», — отметила Матвиенко.

Парламенты ЛНР и ДНР уже ратифицировали договоры. Госдума также проголосовал в поддержку документов.

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