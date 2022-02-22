Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на внеочередном заседании единогласно приняли резолюцию в поддержку решения руководства России о признании независимости ДНР И ЛНР. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе Заксобрания.

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Проект был внесён на рассмотрение областного парламента по инициативе губернатор Александра Дрозденко и главы Заксобрания Сергея Бебенина («Единая Россия»).В своей резолюции областные парламентарии отметили причины решения России и признании республик Донбасса, а именно «отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями и действия, направленные на ухудшение положения жителей ЛНР и ДНР, включая военные действия и разрушение инфраструктуры».

Кроме того, депутаты обратили внимание на «непоправимый ущерб, вплоть до угрозы жизни и здоровью, наносимый проживающим на Донбассе гражданам Российской Федерации».

«В сложившихся условиях принимаемые Российской Федерацией меры по сотрудничеству и взаимной помощи ЛНР и ДНР рассматриваем как необходимые действия по обеспечению национальной безопасности России и ее граждан», — говорится в резолюции Законодательного собрания Ленинградской области.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. 22 февраля Также Государственная Дума единогласно приняла решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, ДНР и ЛНР.

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