Тунис, , 15:05 — REGNUM Министр иностранных дел Туниса Осман аль-Джурунди провёл встречу с послом Китайской Народной Республики Чжан Цзяньго во вторник, 22 февраля. Об этом сообщает Babnet со ссылкой на МИД Туниса.

Вакцина от коронавируса. Китай Marco Verch

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По последним данным, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, а также — поставки китайской гуманитарной помощи.

Как следует из заявления внешнеполитического ведомства, Тунис в ближайшее время получит партию в 1,5 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19. Также власти Китая одобрили отправку в Тунис поставку груза респираторов, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и баллонов с кислородом.

В заявлении МИД Туниса также подчёркивается, что правительство страны приветствует инвестиции Китая в различные проекты, такие как создание Дипломатической академии, строительство Молодежного спортивного центра «Бен-Аруса» и медицинского центра при университете города Сфакс.