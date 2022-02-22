Воронеж, 22 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Воронежские власти могут в ближайшее время рассмотреть возможность об отмене требования о предъявлении QR-кодов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается в телеграмм-канале правительства Воронежской области 22 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

«Если тенденция по снижению заболеваемости в регионе продолжится, задумаемся об отмене QR-кодов в ближайшие недели», — заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Отметим, что в Воронежской области QR-коды или сертификаты о вакцинации требуют при посещении заведений общепита, театров, кинотеатров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бурятии до 1 апреля отменили требование о предъявлении QR-кодов при посещении торговых центров, непродовольственных магазинов и заведений общепита, систему кодов также отменили для общественного транспорта в Татарии.