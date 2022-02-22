Таллин, 22 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Президенты Украины и Эстонии Владимир Зеленский и Алар Карис провели 22 февраля в Киеве встречу и выступили с совместным заявлением. Об этом сообщила канцелярия главы эстонского государства

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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В заявлении они решительно осудили «начавшуюся в 2014 году вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины», а также «агрессивную риторику, ультиматумы и угрозы применения силы со стороны Российской Федерации».

«Стороны решительно исключают провокации и попытки Российской Федерации обострить и без того напряженную ситуацию в безопасности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Эстонии.

Президенты призвали Российскую Федерацию избрать путь дипломатии, принять срочные меры для деэскалации и прекращения дестабилизации ситуации в сфере безопасности на Украине и вокруг нее. В заявлении содержится требование к Кремлю вывести российские Вооруженные силы с «временно оккупированных"территорий Украины и от непосредственной близости к украинской границе.

«Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик подтверждает сознательный односторонний выход из Минских договоренностей и является явным нарушением международного права, территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

Эстонская Республика подтвердила в документе свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.